Commissioni congiunte

5a “Bilancio” del Senato della Repubblica

V “Bilancio, tesoro e programmazione” della Camera dei Deputati

Roma, 18 aprile 2023

Audizione del Direttore della Direzione Centrale per la contabilità nazionale, Dott. Giovanni Savio

In questa audizione l’Istat si sofferma sull’evoluzione recente dell’economia italiana, fornendo alcuni brevi approfondimenti sulle caratteristiche della fase congiunturale, e illustra alcuni elementi di valutazione del quadro macroeconomico tendenziale e di finanza pubblica descritti nel Documento di Economia e Finanza 2023 (DEF).

L’attuale congiuntura economica risulta contraddistinta da segnali di incertezza, legati all’evoluzione degli scenari di guerra e al contesto geopolitico,0 al rischio di nuove spinte inflattive e in generale di una maggiore persistenza dell’inflazione, all’emergere di crisi localizzate nel sistema bancario. Come più volte ricordato, l’andamento delle tendenze di fondo della finanza pubblica, e lo sforzo di programmazione delle politiche per il futuro connesso all’aumento della pressione degli scenari demografici sul sistema sanitario, di welfare e previdenziale, saranno inevitabilmente collegate anche all’attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’aumento del potenziale di crescita dell’economia.