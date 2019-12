Attivato il nuovo servizio Verona Airlink

Attivato il nuovo servizio misto treno e bus di collegamento tra l’aeroporto internazionale Catullo e la stazione ferroviaria di Porta Nuova.

“Continua la rivoluzione del trasporto pubblico locale in Veneto. Stiamo lavorando in tutta la regione su progetti di integrazione ferro-gomma perché sappiamo che queste soluzioni vengono apprezzate e sono attese dagli oltre 180.000 pendolari che ogni giorno utilizzano 708 treni su 17 direttrici; l’integrazione tra i vari mezzi agevola l’utente e rende il viaggio un po’ più comodo”.

Questo il commento dell’assessore regionali ai Trasporti e Infrastrutture Elisa De Berti che oggi, a Verona, ha partecipato alla presentazione di “Verona Airlink”, il nuovo servizio misto treno e bus di collegamento tra l’aeroporto internazionale Catullo e la stazione ferroviaria di Porta Nuova. All’incontro, l’assessore ha partecipato insieme al sindaco Federico Sboarina, il direttore di Trenitalia Veneto Tiziano Baggio, quello di ATV Stefano Zaninelli e il vicesindaco Luca Zanotto.

“Il nuovo servizio che auspicavamo da tempo, in una città di importanza turistica e produttiva come Verona conferma l’attenzione e la potenzialità delle sinergie in campo verso moderne soluzioni intermodali. Queste, infatti, consentono ai cittadini di spostarsi con maggior facilità e preparano il campo alla circolazione con il biglietto unico. Tutti i progetti in corso, infatti, sono tasselli di un grande mosaico che porterà a questa soluzione che consentirà, mettendo in comunicazione tutte le modalità di bigliettazione, di pagare un unico titolo di viaggio per la percorrenza desiderata e portarla a termine tramite i vari sistemi di trasporto integrati”.

Nella mattinata di oggi, l’assessore De Berti ha avuto modo anche di visitare il nuovo treno Rock, uno dei primi due treni (l’altro è un Pop) in circolazione sulle tratte venete, dei 78 che saranno consegnati entro il 2022, grazie al contratto siglato con Trenitalia dalla Regione del Veneto.