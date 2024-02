Attacco a una Professoressa a Varese: Studente Arrestato per Lesioni

nsegnante Accoltellata a Varese

Nella tranquilla Varese, una settimana ha avuto un inizio drammatico con un attacco a un’insegnante. Uno studente minorenne, appartenente all’Istituto professionale Enaip, ha ferito la sua professoressa alla schiena con un coltello, scatenando l’intervento immediato della Polizia e il suo successivo arresto.

Il Contesto dell’Attacco

All’ingresso della scuola, durante l’inizio delle lezioni settimanali, il giovane si è avvicinato all’insegnante e l’ha colpita con un coltello a serramanico. La scena, avvenuta in presenza di altri studenti, ha provocato un rapido intervento da parte dei presenti, che hanno chiamato i soccorsi e allontanato il minore dall’area.

Arresto e Accusa

La risposta tempestiva della squadra Volanti della Polizia di Stato ha portato all’arresto del giovane, accusato di lesioni. Il minorenne è stato disarmato sul posto e ora è sotto inchiesta per capire i motivi dietro questo gesto estremo.

I Soccorsi e lo Stato della Professoressa

La professoressa, una donna di 57 anni, è stata prontamente soccorsa e trasportata all’Ospedale di circolo di Varese con codice giallo. Nonostante riportasse tre ferite alla schiena, compatibili con tre fendenti, la sua vita non è in pericolo. È stata immediatamente sottoposta a intervento chirurgico e attualmente si trova in condizioni stabili.

Reazioni e Solidarietà

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha commentato l’accaduto, sottolineando la necessità che lo Stato si costituisca parte civile per il danno di immagine causato da questa aggressione. Valditara ha dichiarato che chi attacca un insegnante attacca lo Stato stesso e deve rispondere delle proprie azioni. Esprime solidarietà e vicinanza alla docente ferita, sottolineando l’importanza di una rapida approvazione del ddl sul voto in condotta per i minori.

Questo tragico episodio evidenzia la necessità di affrontare seriamente il problema della violenza nelle scuole e promuovere misure per garantire la sicurezza di docenti e studenti.