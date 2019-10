Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2: strada in salita per la squadra di Gasp, beffata da un gol al 95′

Dopo la catastrofe subita all’esordio assoluto in Champions League per 4-0 contro la Dinamo Zagabria, all’Atalanta non riesce il riscatto nella seconda giornata venendo sconfitta per 2-1 in extremis anche dallo Shakhtar Donetsk nella cornice di San Siro. Gli Atalantini passano in vantaggio con Zapata, ma vengono puniti da Junior Moraes prima e Solomon poi con il gol subito al 95esimo che profuma di beffa anche per il proseguo del cammino europeo dei neroblu.

ATALANTA MEGLIO – Che la nottata sia diversa da quella di Zagabria si capisce sin da subito, perché Ilicic e Gomez si trovano molto bene, come nella prima grandissima occasione del match. Trovano il gol con Zapata che stacca di testa e infligge l’1-0 dopo il rigore sbagliato da Ilicic. Tutta un’altra nottata per la squadra di casa che gioca a ritmi elevati procurando tante occasioni da gol, andando sempre vicina.

RUSH FINALE– Sono 4 i minuti di recupero e con generosità i nerazzurri attaccano alla ricerca dei tre punti, ma proprio al 95′ lo Shakhtar riparte e la sfera arriva in area dove Castagne non riesce e spazzarla con Solomon in agguato che punisce i Bergamaschi.

Gasperini interviene così:

“Perdere così fa male. Se penso al terzo posto del girone? No, per noi è importante affrontare questa competizione, crescere e migliorare. In Champions, almeno quest’oggi, non raccogliamo ciò che seminiamo ed è un peccato”.