on determinazione 3506/2023 è stata indetta una procedura aperta per asta pubblica per l’alienazione del terreno edificabile sito in via Forlanini P.C.N. 1994/ 14 del C.C. di ROZZOL- TRIESTE. La procedura si svolgerà interamente su E- appalti ( https://eappalti.regione.fvg.it RDO 54488).

Tutti i soggetti interessati dovranno previamente registrarsi al portale.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al giorno 04.12.2023 ore 13.00