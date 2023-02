L’Istat prosegue il proprio percorso di rinnovamento con l’assunzione di nuovo personale a seguito delle procedure concorsuali indette nel 2022. Entro il prossimo mese di marzo, con l’ingresso di 128 nuovi dipendenti, il personale in organico presso l’Istituto nazionale di statistica raggiungerà in totale 1.980 unità.

I nuovi ingressi riguardano in particolare 100 collaboratori tecnici (CTER), reclutati attraverso un concorso pubblico svolto con procedure informatizzate su un portale dedicato, che hanno consentito di organizzare le prove per gli oltre 17.000 candidati iscritti a partecipare. I vincitori saranno impiegati in prevalenza nelle sedi romane, ma sono previste assegnazioni in tutti gli Uffici Territoriali dell’Istat.

I nuovi dipendenti seguono le oltre 80 unità entrate in Istituto con le assunzioni del 2022 attraverso procedure diversificate, tra le quali la mobilità da altre amministrazioni e lo scorrimento di graduatorie di vecchi concorsi.

Inoltre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 appena approvato prevede lo scorrimento delle graduatorie dei ricercatori e tecnologi (I-III livello), a conferma della volontà dell’Istituto di valorizzare tutto il personale dipendente, a partire dai profili professionali più qualificati.