Assistenza specialistica ai minori disabili gravi. Pubblicate graduatorie provvisorie

Notizie



Al fine di garantire per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 il servizio di assistenza specialistica ai minori disabili gravi, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino, si rendono pubbliche le graduatorie provvisorie di Operatore specializzato Profilo A, Assistente alla comunicazione Profilo B, Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista, stilate a seguito di avviso pubblico (prot. n. 824243 del 27/07/2022).

Si rammenta che coloro che non si trovassero utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie, riceveranno una comunicazione, a mezzo mail, esplicativa del mancato inserimento in graduatoria.

Le eventuali comunicazioni/osservazioni avverso le tre graduatorie provvisorie dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse (19/09/2022), esclusivamente a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica serviziscuole@comune.palermo.it. La commissione esaminatrice, dopo la disamina della documentazione pervenuta, procederà alla predisposizione delle graduatorie definitive.

Le graduatorie sono disponibili sito istituzionale all’indirizzo: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=1&id=35278