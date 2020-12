Assistenza agli anziani: ecco il servizio spesa e commissioni di UGO

L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, un risultato importante, che rende al tempo stesso necessario concentrarsi sull’assistenza agli anziani, per soddisfare al meglio tutti i loro bisogni.

Una necessità divenuta ancor più stringente in seguito all’emergenza sanitaria, quando l’isolamento delle persone vulnerabili è diventato un tema caldo, che ha intercettato grande attenzione da parte di tutta la società.

Prendersi cura delle persone fragili e sostenere le famiglie nella condivisione degli impegni è l’obiettivo di UGO, un servizio innovativo che permette di aiutare chi ne ha bisogno in diverse attività, a partire dal realizzare spesa e commissioni per gli anziani per arrivare a molte altre necessità quotidiane.

Disponibili in numerose città italiane, con una presenza in costante crescita, gli operatori UGO possono svolgere tutti i compiti che gli anziani non sono in grado di fare da soli e hanno bisogno di delegare.

Inoltre, è disponibile anche il servizio di accompagnamento e trasporto anziani, per scegliere di volta in volta l’opzione più adeguata alle esigenze del momento, con soluzioni personalizzate che rispondono alla crescente domanda di assistenza.

Quali sono le esigenze più comuni degli anziani

Per la maggior parte delle persone le attività più semplici non rappresentano un problema, come fare la spesa, pagare le bollette o sbrigare delle pratiche. Oggi molte operazioni si possono effettuare online, utilizzando app per dispositivi mobili o servizi telematici tramite piattaforme web con accesso dal pc, un’evoluzione importante che consente di risparmiare tempo e semplificare la vita di tutti i giorni.

Tuttavia per le persone anziane non è così, in quanto le competenze digitali sono spesso scarse o insufficienti per utilizzare queste tecnologie. L’alfabetizzazione digitale è un processo complesso e lungo, il quale richiede tempo e risorse, per questo motivo è essenziale non abbandonare le persone fragili ma offrire loro delle valide alternative. Gli operatori UGO offrono anche questo tipo di supporto: aiutano a scoprire e imparare le modalità digitali, educando gli anziani e rendendoli più autonomi.

Gli operatori qualificati di fiducia UGO, per esempio, permettono di delegare una serie di attività, tra cui fare la spesa presso supermercati e negozi di quartiere, ritirare le medicine in farmacia, pagare le bollette nelle ricevitorie, saldare bollettini alle Poste, ma anche portare fuori il cane al parco o a una visita dal veterinario, assicurando per ogni compito un servizio affidabile e competente.

Perché affidarsi ad operatori specializzati per le commissioni degli anziani

Oggigiorno migliaia di anziani devono fare i conti con varie attività che spesso non riescono a svolgere da soli. La situazione è diventata ancora più seria con la pandemia di coronavirus, quando l’isolamento protettivo delle persone a rischio ha costretto tantissimi anziani a vivere in condizioni di difficoltà, impossibilitate anche a pagare un semplice bollettino o a fare gli acquisti necessari.

L’impegno di familiari e istituzioni non basta per soddisfare le richieste di questa fascia della popolazione, costringendo i nostri cari a sopportare dure restrizioni con il rischio di aggravare situazioni di fragilità e solitudine.

In molti contesti anche un piccolo aiuto può fare la differenza, come una telefonata o una videochiamata per rendere la vita degli anziani più semplice e ridurne l’isolamento sociale.

Con l’assistenza dei collaboratori UGO è possibile usufruire di un servizio su misura, gestibile online o in modo tradizionale tramite prenotazione telefonica, per garantire anche agli anziani non avvezzi alle tecnologie digitali la possibilità di richiedere sostegno in maniera autonoma.

Il servizio presenta tariffe chiare e trasparenti, basta richiedere un preventivo gratuito e definire tutti gli aspetti, con la sicurezza per i familiari che i propri cari saranno sempre trattati con rispetto e professionalità.