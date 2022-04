Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico e assegno di maternità: pubblicato l’avviso

Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la richiesta di assegni familiari ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico e assegni di maternità.

Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico

L’art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/98 è abrogato dall’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 a decorrere dal 1° marzo 2022 e conseguentemente per l’anno 2022 l’assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022;

L’assegno spetta ai nuclei familiari, in presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni, residenti nel Comune di Fondi composti da cittadini italiani, comunitari, oppure che rientrino in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura del richiedente:

cittadino rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria, i suoi familiari e superstiti

cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti

cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea, i suoi familiari e superstiti

cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;

cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;

cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o i suoi familiari ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs 40/2014

? Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (ISEE MINORENNI), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 159/13 non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato determinato per l’anno 2022 in € 8.955,98

? Importo dell’assegno se spettante per intero è pari ad € 147,90 mensile esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio 2022;

? Termine per la presentazione della domanda per l’anno 2022: 31 gennaio 2023

Assegno di maternità

L’assegno spetta per ogni figlio nato nel corso dell’anno 2022 o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di adozione o affidamento preadottivo, alle donne residenti nel Comune di Fondi che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano di un‘indennità inferiore a € 348,12 mensili (in tal caso viene erogata la quota differenziale), cittadine italiane, comunitarie, oppure che rientrino in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:

cittadina rifugiata politica, o titolare di protezione sussidiaria i suoi familiari e superstiti

cittadina apolide, i suoi familiari e superstiti

cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea, i suoi familiari e superstiti

cittadina familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;

cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

cittadina in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, familiare di cittadino/lavoratore dei paesi Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (Accordi Euro mediterranei);

cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o i suoi familiari ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs 40/2014

? Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (ISEE MINORENNI), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 159/13 non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato, determinato per l’anno 2022 in € 17.747,58

? L’assegno è corrisposto per cinque mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 354,73 mensili, per un importo totale di € 1.773,65.

? Termine per la presentazione della domanda: 6 mesi dalla nascita o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, in caso di adozione o affidamento preadottivo.

I requisiti per richiedere le prestazioni sopra indicate, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. I due assegni sono cumulabili se sussistono i requisiti per entrambi

Modulistica e avviso completo

Per leggere l’avviso in forma integrale e scaricare la modulistica clicca qui

Info e contatti

Per informazioni riguardo gli assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori inviare una mail a : servizi.sociali@comunedifondi.it oppure contattare i seguenti numeri di telefono 0771-507230 / 0771-507269

Invio delle istanze

Le istanze compilate e firmate con i relativi allegati, possono essere inviate per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo.