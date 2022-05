Ass. Ferrante: premiazione nazionale italiana Chanbara

Si è svolta questo pomeriggio in Sala Pignatiello a Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante e dei Consiglieri Comunali Palumbo e Saggese, la premiazione degli atleti della Nazionale Italiana Sport Chanbara, composta quasi esclusivamente da atleti napoletani e campani, che hanno ottenuto il Titolo di Campione d’Europa ai campionati Europei tenutisi a Vrsac, in Serbia il 7 e 8 Maggio scorsi.

La Nazionale Italiana ha confermato per l’ennesima volta di essere in assoluto la squadra più forte a livello continentale, conquistando il Titolo Europeo a Squadre in ben 4 categorie su 5 disponibili (Team Kihon Dosa – Team Datotsu Seniores Women – Team Datotsu Juniores Men – Team Datotsu Juniores Women), oltre al bronzo nel Datotsu Team Seniores Men, nonché vincendo inoltre 4 titoli Grand Champion individuali e ben 65 medaglie individuali (22 Ori – 15 Argenti – 28 Bronzi)

“Siamo davvero orgogliosi di poter premiare oggi questi ragazzi che fanno da anni un lavoro straordinario a livello sportivo e sociale – ha dichiarato l’Assessore Ferrante – ed è bellissimo e per nulla scontato vedere tante ragazze appassionarsi ed eccellere in una disciplina sportiva così particolare. Speriamo presto di poter ospitare anche a Napoli un loro evento sportivo”.