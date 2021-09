Asporta 5kg di ciottoli da spiaggia Sardegna, multato 48enne

Ha asportato cinque chilogrammi di ciottoli dalla spiaggia di Santa Lucia a Siniscola (Nuoro) nella costa centro orientale della Sardegna, violando l’articolo 3 dell’ordinanza balneare della Regione. Un nuorese di 48 anni è stato sanzionato dai Carabinieri della locale stazione, che hanno fatto la scoperta durante un normale controllo sull’autovettura dell’uomo.

Il 48enne è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico e di 0,5 grammi di sostanza stupefacente. E’ stato così segnalato alla Prefettura mentre per il possesso del coltello a serramanico è stato denunciato per porto d’armi e oggetti atti a offendere.