“Aspettando Marco Polo 700″con i disegni di oltre 500 bambini

Ha preso il via oggi, a Marghera, il progetto “Aspettando Marco Polo 700”, organizzato e ideato dall’associazione “Venezia Pesce di Pace” in collaborazione con le scuole e negozianti, in attesa dei grandi festeggiamenti che avranno inizio a gennaio 2024 per i 700 anni dalla morte del famoso viaggiatore veneziano.

Protagonisti del progetto, inserito nel palinsesto di Città in Festa, i disegni realizzati da oltre 500 bambini di Venezia e Marghera, appartenenti a 8 scuole e 30 classi diverse, che verranno esposti per un mese in 45 vetrine di Venezia e 7 di Marghera tra negozi, farmacie, panifici, ristoranti e gelaterie in quella che gli organizzatori definiscono una vera e propria mostra.

Nel pomeriggio in piazza Municipio la presentazione dell’iniziativa alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, numerosi bambini, accompagnati dagli insegnanti e dai genitori, hanno tagliato il nastro inaugurale della mostra dedicata al famoso esploratore.

“Ringrazio gli organizzatori dell’iniziativa per questo momento dedicato a Marco Polo, un grande personaggio che il Comune di Venezia ha deciso di celebrare il prossimo anno in occasione dei 700 dalla morte avvenuta proprio a Venezia nel 1324 – ha commentato Brugnaro – Conosciuto nel mondo per aver scoperto l’Oriente, quella del grande viaggiatore è una storia che via mare e via terra ha dato origine al legame con quelle terre e popolazioni lontane. Un legame oggi instabile dal punto di vista diplomatico, ma anche grazie al ricordo di Marco Polo Venezia vuole dare ancora una volta un messaggio di pace e di speranza”.

All’evento hanno preso parte anche il presidente di Municipalità, Teodoro Marolo, la dirigente scolastica Marisa Zanon, il Gruppo Margherini DOC che ha collaborato per la migliore realizzazione, i titolari dei 7 negozi, forze dell’ordine e Protezione civile.

In mattinata, in Strada Nuova a Venezia, il prologo dell’iniziativa con l’inaugurazione di una grande opera artistica di cartapesta dello scultore Carlos Brassesco rappresentante Marco Polo con Il Milione. Presenti l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, e Nadia De Lazzari, responsabile dell’associazione Venezia Pesce di Pace, Giovanni Alliata dell’Archivio Cini e numerosi titolari di negozi. Tra questi Guido Rizzo che ha portato un pane con le lettere di Marco Polo 700 e lo stilista Stefano Nicolao che a breve allestirà i laboratori nelle scuole per insegnare come si creano i costumi di Marco Polo.