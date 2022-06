Asl Frosinone, Aliquò verso la direzione generale

Parere favorevole dalla commissione Sanità al decreto di nomina.

01/06/2022 – Angelo Aliquò sarà il nuovo direttore generale della Asl di Frosinone. La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio ha, infatti, dato parere favorevole a maggioranza al decreto di nomina. Aliquò, una volta arrivata la firma del presidente Zingaretti, andrà dunque a sostituire Pierpaola D’Alessandro, alla quale è andato il ringraziamento di maggioranza e opposizione, alla guida dell’azienda sanitaria ciociara.

Angelo Aliquò, palermitano, è attualmente commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Nel suo curriculum, come rilevato dall’assessorato nella presentazione in commissione, una particolare attenzione ai temi della legalità e della giustizia, numerose pubblicazioni e molti incarichi nell’ambito sanitario, anche di livello nazionale, come quello di componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il ministero della Salute. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio