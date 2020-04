Arzachena punta al turismo green

Arzachena, prima meta turistica della Sardegna per numero di presenze e di strutture ricettive, prepara la Fase 2 dell’emergenza coronavirus puntando sul turismo “green”

“In prima battuta, quest’anno il nostro target sarà il turista legato al diporto e alle seconde case. Ad Arzachena ci sono 10mila seconde case che tengono in piedi un intero comparto di aziende di forniture servizi e del commercio. Dobbiamo essere certi che queste persone possano venire nelle loro abitazioni o attraccare in sicurezza nei nostri porti di Porto Cervo e Cannigione. Punteremo a garantire metodi sostenibili di accessibilità delle spiagge con mappatura puntuale tramite applicazione on line che dia il numero dei presenti sui litorali per evitare assembramenti”.