Arriva il Piedibus alle scuole Nicolodi grazie all’impegno di venti genitori

È partito il 13 novembre per diciannove studenti il primo Piedibus della scuola elementare Nicolodi, che ha aderito all’iniziativa Bambini a piedi sicuri promossa dal Comune.

La linea 3 è partita il 13 da via Crosina Sartori, vicino alla fermata dell’autobus sotto le arcate della zona Gocciadoro, mentre il 14 novembre è partita la linea 1 che ha come punto di partenza l’incrocio tra via Adamello e via Gorizia.

Lo “scuolabus senza ruote” che accompagnava gli studenti verso questa scuola non era più attivo da diverso tempo, ma grazie all’impegno e alla partecipazione di venti genitori volontari è potuto ripartire nuovamente.