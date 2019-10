Arrestato venerdì, sabato era di nuovo in strada a spacciare: preso pusher dei vicoli

GENOVA – Arrestato venerdì per spaccio, avrebbe dovuto lasciare Genova, ma sabato era pronto a vendere droga di nuovo. Un senegalese di 40 anni è stato fermato dagli agenti della polizia locale, nel tardo pomeriggio di sabato 5 ottobre, in via Canneto il Curto, all’incrocio con via Canneto il Lungo, nel centro storico di Genova.

L’uomo era stato arrestato venerdì 4 ottobre per spaccio di sostanze stupefacenti. Alla direttissima di sabato mattina era stato deciso per lui il divieto di dimora, che non ha rispettato.

L’uomo è stato notato dagli uomini del reparto sicurezza urbana della polizia locale in piazza San Lorenzo nel pomeriggio di sabato 5 ottobre. Quando si è accorto che la squadra si stava avvicinando, il 40enne si è dato alla fuga ed è stato fermato all’incrocio di via Canneto il Curto con via Canneto il Lungo. Trovatosi senza via d’uscita, ha inghiottito alcuni piccoli involucri contenenti droga e ha consegnato nove grammi di marijuana che aveva in tasca, insieme a 110 euro in contanti.

Accompagnato dai poliziotti in questura, è risultato già noto alle forze dell’ordine per una serie di condanne e denunce per spaccio, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. È risultato inoltre irregolarmente presente in Italia ed è stato denunciato anche per inosservanza alle norme sull’immigrazione.