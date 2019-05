Arrestata la banda delle rapine internazionali

I carabinieri del comando provinciale di Venezia hanno arrestato la banda delle rapine internazionali.

Durante un blitz, i carabinieri del comando provinciale di Venezia hanno sequestrato in Italia e in altri 9 paesi dell’Unione Europea, insieme alle rispettive forze dell’ordine, 1.600 vetture, per un valore complessivo di 13 milioni.

Sono intestate a sei persone di nazionalità romena e sono state usate per compiere furti, rapine e altre attività illecite in tutta Europa.

Gli altri paesi coinvolti sono Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia. Il sequestro delle auto è legato ad un’altra indagine portata avanti dai carabinieri nei confronti di un gruppo criminale composto da oltre 40 rom.

Così l’Arma ha eseguito 10 ordinanze ci custodia cautelare: otto in carcere, di cui una minore, una agli arresti domiciliari, un divieto di dimora, emesse dai gip di Venezia e Verona, nonché del Tribunale per i minorenni di Venezia.

Attualmente gli indagati dovranno rispondere di falsità in atti mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, rapine e furti con destrezza ai danni perlopiù di anziani, con la sottrazione di preziosi e/o orologi di pregio (in gran parte rolex), mediante la cosiddetta «tecnica dell’abbraccio».