Armato di mazza e coltello tenta irruzione in una casa,arrestato

– Armato di coltello e di una mazza da muratore ha cercato di entrare in una abitazione di Crespellano, nel Bolognese, attualmente disabitata a seguito del ricovero del proprietario in una struttura per anziani.

Protagonista della vicenda un cittadino rumeno 44enne, arrestato dai Carabinieri di Borgo Panigale, con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia impegnata nel controllo del territorio, mentre tentava di abbattere, con una mazza da muratore, la porta d’ingresso della struttura: in stato di alterazione e armato di un coltello da cucina, è stato poi disarmato e arrestato.

La mazza e il coltello sono stati sequestrati mentre al 44enne, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine è stata applicata la misura del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.