Aquileia Capital Services annuncia la vendita di un immobile a Milano in via Torino

L’unità immobiliare, destinata a uso commerciale, è stata totalmente ristrutturata e venduta a un family office italiano.

Tavagnacco (UD), 6 Maggio 2024 – Aquileia Capital Services, società specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate, annuncia la vendita ad un family office italiano di una piastra commerciale, interamente locata, in Via Torino a Milano.

Un tempo sede della branch italiana della banca HSBC, l’immobile era stato acquistato da Immobiliare Stampa SpA e adibito a ospitare il primo domicilio della Banca Popolare di Vicenza nel capoluogo lombardo.

A seguito del rilascio degli spazi da parte della banca, l’asset è stato interessato da un’integrale ristrutturazione che ha poi permesso la locazione ad un mix di tenant retail del settore food e apparel.

L’immobile, che rientra quindi nel piano di dismissione del patrimonio dell’ex Banca Popolare di Vicenza, detenuto da Immobiliare Stampa SpA, copre una superficie di circa 1.100 mq e si sviluppa ai piani terra, interrato e secondo interrato, con sette vetrine su Via Torino/Largo Carrobbio e Via San Vito.

Aquileia Capital Services ha agito in qualità di asset manager responsabile del patrimonio immobiliare di Immobiliare Stampa SpA.

Le parti si sono avvalse della consulenza d Rustioni & Partners in qualità di mediatore; VDA Studio Legale ha assistito Immobiliare Stampa SpA per tutti gli aspetti legali.

Danilo Augugliaro, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aquileia Capital Services, ha dichiarato: “Siamo molto felici di aver portato a termine il processo di valorizzazione di questo immobile, specialmente considerando il momento di difficoltà che, post pandemia e aumento dei tassi, ha notevolmente condizionato l’asset class retail e, di conseguenza, le secondary high streets. In un mercato in cui domanda e offerta fanno fatica a incrociarsi, siamo convinti che un buon lavoro di asset management, unito ad un forte radicamento sul territorio, sia la chiave fondamentale per portare a termine mandati complessi che apportino valore ai portafogli dei nostri azionisti”.

Aquileia Capital Services

Aquileia Capital Services (ACS) è una società controllata da Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare. Vanta un’esperienza pluriennale nel Real Estate, nei segmenti industriale, residenziale, retail e nel prodotto leasing. In particolare, l’attività di Real Estate consiste nella gestione del parco immobili di proprietà ed è finalizzata al mantenimento, alla valorizzazione e alla vendita degli stessi. Dall’headquarter di Tavagnacco (Udine) e dalle sedi di Milano e Roma vengono svolte una gamma completa di attività di servicing, seguendo i processi di management in ogni fase del loro ciclo di vita. Aquileia Capital Services possiede una forte esperienza nella vendita e leasing di beni immobili, nella gestione di progetti di regolarizzazione, manutenzione e sviluppo del patrimonio immobiliare, nel finanziamento di progetti di sviluppo immobiliare, nei processi di monitoraggio costante, nella costruzione e gestione di circa 3800 asset tra terreni industriali, retail, residenziali, sia da zero che con l’acquisizione di completamenti parziali. Ad oggi, la società ha in gestione in Italia un portafoglio misto, crediti e immobili, per un valore di 3,5 miliardi di euro.