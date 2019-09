APRILIA(LT): OPERAZIONE ANTIDROGA, UN PUSHER ARRESTATO ED ALTRO SPACCIATORE DENUNCIATO.

il 10 settembre 2019, alle ore 20:00, in aprilia (lt), i militari del locale norm, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino indiano C.B.S. 55 enne, trovato in possesso, durante un controllo effettuato all’interno della locale stazione ferroviaria, di 50 buste contenenti kg. 5,500 di papaveri da oppio essiccati.

nel medesimo contesto, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato deferito all’a.g. in stato di libertà, un 33 enne del posto, attualmente agli arresti domiciliari, poiché trovato in possesso di gr. 7,5 di “cocaina”, gr. 13,5 di “hashish”, gr. 2,1 di “marijuana” e materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato per gli ulteriori accertamenti, mentre l’arrestato trasferito presso la casa circondariale di latina.