APRILIA (LT): SORPRESI MENTRE RAPINANO UNA TABACCHERIA, DUE CARABINIERI FERITI ED UN MALVIVENTE ARRESTATO.

il 30 settembre 2019, alle ore 7:00, in aprilia (lt), i militari del locale norm, nell’ambito di attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato un 19 enne c.g. di latina che, unitamente ad altra persona, attivamente ricercata poiché datasi ala fuga, durante le prime ore della scorsa notte, dopo averne forzato la porta d’ingresso, sono entrati in una tabaccheria del centro cittadino, appropriandosi di sigarette, gratta e vinci e denaro contante. Al sopraggiungere della pattuglia dei carabinieri prontamente intervenuti, i due malviventi hanno ingaggiato una lunga colluttazione al termine della quale, il suddetto è stato immobilizzato, mentre il complice, riconosciuto dopo che i militari gli avevano sfilato il passamontagna, è riuscito a divincolarsi dandosi alla fuga.

Nell’occorso gli uomini dell’Arma, trasportati presso il locale pronto soccorso, hanno riportato rispettivamente una prognosi di 30 e 7 giorni per le lesioni patite.

l’ arrestato verrà associato presso la casa circondariale di latina e dovrà rispondere, unitamente al complice, dei reati di rapina aggravata, violenza, resistenza e lesioni a p.u.