Orientamento al lavoro, workshop, piattaforme innovative per l’offerta e la ricerca di nuove opportunità di formazione e inserimento lavorativo.

Al via oggi, negli spazi del Ragusa Off, la 15esima edizione dello Young International Forum, con il Patrocinio di Roma Capitale.

Il forum attende studenti degli ultimi anni degli Istituti d’Istruzione Superiore di II grado di ogni indirizzo di studio, neodiplomati, universitari, laureandi, neolaureati e giovani in cerca di opportunità per riflettere insieme ad ospiti e relatori sulla necessità di politiche innovative sul fronte della formazione in un mercato del lavoro che sta cambiando.