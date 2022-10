Approvazione ordine del giorno sulla continuità lavorativa dei concessionari del Mercato Ittico durante i lavori di manutenzione dell’impianto – Dichiarazione Ottavio Zacco

Notizie



«Approvazione ordine del giorno sulla continuità lavorativa dei concessionari del Mercato Ittico durante i lavori di manutenzione dell’impianto. Un atto approvato dal consiglio comunale a tutela dei lavoratori del Mercato ittico.

Esprimo apprezzamento per l’approvazione da parte del consiglio comunale dell’ordine del giorno da me proposto, che impegna l’amministrazione comunale a garantire la continuità delle attività mercatali per l’intero periodo dei lavori di manutenzione della struttura e sino all’insediamento nella nuova struttura.

Un atto voluto fortemente dalla sesta commissione e sostenuto dall’intero consiglio comunale a tutela dei concessionari e dei lavoratori di una delle realtà produttive più rilevanti della nostra città.

Quella offerta dall’Autorità portuale è un’occasione da non perdere, il Comune ne avrà solo dei vantaggi e potrà assicurare condizioni di lavoro migliori in un ambiente del tutto riqualificato.

Ringrazio il presidente Monti per averci coinvolto nel processo di cambiamento della zona portuale della nostra città».

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.