Approvato dall’Aula il rendiconto del Consiglio regionale per il 2021

“Un ottimo risultato” secondo il presidente della quarta commissione Bilancio, Fabio Refrigeri.

05/10/2022

Approvato oggi dall’Aula del Consiglio regionale presieduta da Marco Vincenzi la proposta di deliberazione consiliare n. 84 del 5 agosto 2022, recante il rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2021, con i suoi 29 allegati.

“Una gestione attenta, che, grazie alla collaborazione di tutti, ha portato a un ottimo risultato”: queste le parole di presentazione dell’atto da parte di Fabio Refrigeri, presidente della commissione Bilancio, che lo aveva inviato all’Aula esprimendo il proprio parere favorevole lo scorso 28 settembre.

In quella sede, il presidente Vincenzi aveva detto come fossero stati ampiamente rispettati, a suo dire, gli obiettivi di riduzione dei costi che ci si era prefissi dopo l’interlocuzione con la Corte dei conti, per l’importo complessivo di due milioni di euro circa. Tutto questo agendo sulle voci di spesa che non costituiscono oneri obbligatori del Consiglio, secondo quanto riferito dal presidente.

Di diverso avviso si era detto invece, sempre in commissione, per parte dell’opposizione, il consigliere Massimiliano Maselli, per il quale anche in questo rendiconto non si ravvisa una seria volontà di fare una vera e propria spending review, dal momento che vi sono altre voci di costo che avrebbero potuto subire tagli, come ad esempio quella costituita dal servizio di vigilanza, secondo il consigliere di Fratelli d’Italia.

I lavori dell’Aula sono poi proseguiti nella mattinata con l’esame della proposta di deliberazione consiliare n. 77 del 3 febbraio 2022, recante aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell’aria. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio