Oggi 1 giugno 2022 le lavoratrici ed i lavoratori di Advihair, azienda di Zola Predosa (BO) che ha di recente rilevato il marchio “Cesare Ragazzi”, hanno approvato all’unanimità il primo accordo sul Premio di Produzione. Si tratta del primo accordo da quando l’azienda ha cambiato proprietà.

L’intesa, raggiunta dopo oltre un anno di trattative, prevede erogazioni di quote salariali fisse e variabili, per un monte premiale complessivo che può superare i 1200 euro.

La Filctem-Cgil Bologna, unitamente alle Rsu, esprime grande soddisfazione per il risultato contrattuale raggiunto, ma anche per la costante partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, e rilancia al prossimo obbiettivo, ovvero la definizione di un contratto integrativo aziendale.

Durante le assemblee, non è mancato il confronto sulla mobilitazione della Cgil il 9 giugno a Bologna e il 18 giugno a Roma, a testimonianza che la nostra Organizzazione ed i lavoratori iscritti e simpatizzanti non solo lottano per migliorare le condizioni di lavoro, ma anche per un Paese più giusto e solidale.

Filctem-Cgil Bologna

Vincenzo Mauriello