APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SPORTIVI SCOLASTICI. STANZIATI 340MILA EURO

Questa mattina la Giunta con una delibera proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, ha approvato le linee guida per la realizzazione dei progetti sportivi scolastici “Sport per le Scuole” e “Corsi di nuoto al mattino”.

La Città di Torino nella consapevolezza dell’importanza della pratica sportiva nell’età evolutiva, determinante per il corretto sviluppo di bambini, bambine e adolescenti per i concreti e visibili risultati sia sul piano della prevenzione che sul miglioramento del benessere e sia fisico che mentale, propone su base annuale progetti didattici-sportivi rivolti alle alunne e agli alunni e alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine al fine di promuovere la pratica sportiva in modo continuativo per tutto il percorso scolastico. I corsi si inseriscono a pieno titolo nelle attività didattiche programmate da ogni singolo istituto ad inizio anno scolastico, che ne farà richiesta.

“Il movimento è una componente essenziale per lo sviluppo motorio, fisico, mentale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi – commenta l’assessore allo Sport Domenico Carretta – Per questo riteniamo doveroso favorire l’attività motoria a scuola fin dai più giovani e poi incentivare la pratica sportiva consentendo loro di appassionarsi a uno sport permette di maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo e insegna ad agire in maniera responsabile rispettando le regole condivise”.

Sono funzionali alla creazione di un vero proprio alfabeto motorio per il consolidamento della percezione dell’immagine di sé nel proprio corpo e con la realtà intorno, allo sviluppo della coordinazione e dell’equilibrio i corsi rivolti alle allieve e agli allievi della prima e seconda classe delle scuole primarie. Quelli dedicati alle studentesse e agli studenti delle classi terza, quarta e quinta hanno invece l’obiettivo di trasmettere le prime regole base di una specifica disciplina sportiva. Conoscenze e regole che potranno crescere durante le attività previste per le prima, la seconda e la terza delle scuole secondarie di primo grado, favorendo le inclinazioni e gli interessi delle e dei giovani partecipanti. Saranno altresì organizzati dei corsi di nuoto per le scuole primarie con l’obiettivo di far prendere conoscenza del proprio corpo alle ragazze e ai ragazzi nell’elemento acqua. Per i progetti ludici-sportivi sono stati stanziati 340mila euro.