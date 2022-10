Apprezzamento del sindaco Lagalla per l’intervento di oggi del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani al Policlinico universitario di Palermo

Notizie



“Esprimo apprezzamento per l’intervento di oggi del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani al Policlinico universitario di Palermo per restituire serenità all’ambiente e assicurare la necessaria funzionalità della struttura sanitaria che ai servizi di assistenza aggiunge quelli di didattica e formazione. Sono convinto che, a valle della costituzione del nuovo governo regionale, si renderà necessario un approfondito confronto tra enti territoriali ed istituzioni sanitarie per una più proficua pianificazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della sanità palermitana, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, nell’ambito delle quali il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana ha, per legge, funzioni di indirizzo, coordinamento e garanzia”.

Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.