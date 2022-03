APERTURA SPORTELLO ENERGIA

Si comunica che presso la Sede CNA Bari in Via Tridente 2/bis -Bari, grazie alla Convenzione stipulata con A2A Energia attiva nella vendita di energia elettrica e gas, è stato aperto lo sportello energia per fornire consulenza gratuita.



Lo sportello riceverà, solo su appuntamento, il Martedì ed il Giovedì, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

Per appuntamento chiamare, nei giorni su indicati, i numeri:

347/7713178 Avv. Petruzzelli Claudio

080/5486861

oppure inviare una e-mail a info@cnabari.it