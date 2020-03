Apertura Musei Civici e mostre temporanee

Con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM 01/03/2020 si comunica che i Musei Civici di Pavia così come le mostre temporanee “Looking for Monna Lisa” e “Oltre lo sguardo” riapriranno al pubblico venerdì 6 marzo 2020.

L’accesso, come previsto dal DPCM, avverrà con “modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro“.

L’accesso alle sezioni museali e alle sale espositive prevederà un numero massimo di compresenza pari a 10 persone.

La sezione “Way Experience – La visione di Leonardo a Pavia“, che prevede l’uso di visori, resterà chiusa.

Presso i locali aperti al pubblico saranno a disposizione dei visitatori alcuni dispenser con soluzione disinfettante per le mani; nei bagni, come di consueto, sapone e salviette monouso per asciugare le mani.

Si invitano i visitatori a rispettare le misure igienico-sanitarie generali diffuse dal Ministero della Salute e a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale di biglietteria e custodia.