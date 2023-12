Martedì 19 dicembre alle ore 10.30 a Palazzo Biserini (piazza Attilio Hortis 4) si terrà l’apertura in anteprima per la stampa del nuovo Museo LETS – Letteratura Trieste. Per l’occasione verranno effettuate delle visite introduttive agli spazi museali, in vista dell’apertura definitiva in programma nei prossimi mesi.

All’apertura in anteprima sarà presente l’Assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio e il direttore del Servizio scuola, educazione, promozione turistica, culturale e sportiva, Manuela Salvadei.

Nella stessa giornata sono previste delle visite aperte a tutti alle ore 14, alle ore 15.30, alle ore 16 e alle ore 18.30. Per partecipare, è necessaria la prenotazione (da effettuarsi al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-museo-lets-opening-preview-777009425107?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR2dDFOSdMZeLpWIrsCKiqhIda20PYtz25A10sEWDQ0nL5w3DDlhdMzs7aM ).