APERTE LE CANDIDATURE PER AGEVOLAZIONI EVENTI FIERISTICI IN SVIZZERA PER IL 2024

La Direzione di VisitItaly, l’Agenzia di Promozione del Turismo Italiano nel Mondo, desidera informare che dopo il successo della 20esima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze sono ora disponibili agevolazioni per la partecipazione alle due tappe del Salone che si terranno a Lugano dal 22 – 24 marzo 2024 – PrimExpo in una rinnovata edizione primaverile.

E nella consueta edizione che quest’anno festeggia il 21° anniversario dal 1 al 3 Novembre 2024 – iViaggiatori

La partecipazione a questi eventi rappresenta un’occasione unica per promuovere la propria azienda o istituzione all’estero, attraverso soluzioni espositive specificamente studiate per soddisfare le esigenze dei partecipanti.

La Direzione del Salone, in collaborazione con VisitItaly, ha messo a disposizione delle aziende e delle istituzioni italiane una serie di agevolazioni per la partecipazione all’evento, tra cui sconti sui costi di esposizione e sui servizi offerti.

Per ulteriori informazioni e per richiedere le agevolazioni, si prega di consultare la pagina dedicata alla promozione dell’Italia sul sito www.iviaggiatori.org o di contattare direttamente la Segreteria Organizzativa al numero

+41 91 611 80 70 per eventuali chiarimenti. Siamo a disposizione per fornirvi qualsiasi ulteriore informazione e supporto nella promozione in questa importante vetrina

La Direzione VisitItaly

—

Lugano, 13 dicembre 2023