Aperta la Raccolta Candidature per il Comitato Tecnico-Scientifico del Piano Aria e Clima

Il Comune di Milano avvia la procedura di selezione per gli esperti che comporranno il Comitato tecnico-scientifico a sostegno delle azioni del Piano Aria e Clima.

Milano, 27 dicembre 2023 – Il Comune di Milano ha ufficialmente aperto la procedura di raccolta candidature per la formazione del Comitato tecnico-scientifico, supporto fondamentale per le iniziative del Piano Aria e Clima. La scadenza per presentare le candidature è fissata al 15 gennaio 2024.

La decisione di formare questo Comitato è in linea con l’impegno preso nell’anno precedente, mirato a nominare un gruppo di esperti esterni all’amministrazione comunale. Il Comitato avrà il compito di offrire un’analisi scientifica dei contenuti del Piano, fornendo suggerimenti per migliorarne l’efficacia e renderlo più innovativo. Inoltre, contribuirà alla diffusione delle tematiche coinvolte, coinvolgendo cittadini e stakeholders, e agirà come portavoce del Piano nelle iniziative internazionali ed europee, partecipando attivamente al monitoraggio del suo sviluppo.

Nel rispetto della parità di genere, il Comitato potrà essere composto da un minimo di sei a un massimo di otto membri, i quali verranno selezionati da una commissione interna all’Amministrazione, garantendo trasparenza e competenza. I membri nominati svolgeranno il loro incarico a titolo gratuito, con una durata di tre anni.

L’assessora all’Ambiente, Elena Grandi, sottolinea l’importanza di questo passo, dichiarando: “A un anno dall’approvazione del Piano Aria e Clima, ci prepariamo a compiere un nuovo passaggio molto importante. La nomina di questo gruppo di esperti consentirà al Comune di Milano di avvalersi di alte professionalità e comprovate competenze per comunicare, migliorare e integrare il Piano Aria e Clima.”

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario essere professionisti esperti e accademici con competenze nelle materie correlate al Piano Aria e Clima. I candidati idonei saranno indicati da una commissione interna all’Amministrazione, con i membri del Comitato successivamente nominati dal Sindaco.