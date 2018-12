foto d'archivio

AOSTA – Un pullman di studenti torinesi, al rientro da una gita in Svizzera, è rimasto bloccato in Valle d’Aosta in seguito ad un incidente. Lo scontro è avvenuto alle 6.15 sulla strada statale 27 del Gran San Bernardo all’altezza di Gignod. Il mezzo si è schiantato contro un muro, probabilmente per la neve. Nessuno dei 52 studenti è rimasto ferito. Seppur lo schianto non è stato eccessivamente violento il pullman ha riportato danni ingenti che non gli hanno permesso di ripartire.

I Carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno attivato il piano della protezione civile, segnalando alla centrale operativa la necessità di evacuare i passeggeri, per metterli in sicurezza e nell’attesa dell’arrivo di un nuovo pullman. È stato allertato anche il sindaco di Gignod, Gabriella Farcoz, che ha deciso di ospitare temporaneamente gli studenti e gli insegnanti nel Municipio del paese. Al trasferimento hanno collaborato anche i Vigili del fuoco, con un mini-bus. Ragazzi e adulti sono stati rifocillati e confortati con bevande calde e, attorno alle 8.30 con un nuovo bus il gruppo e ripartito alla volta di Torino.