Anziano si cala con corda cade e muore

A 80 anni si è calato da un muro con una corda, ma ha perso la presa è caduto ed morto. L’incidente è avvenuto a Giusvalla. La vittima è Matteo Bonifacino. L’anziano si stava calando da un muro di contenimento della statale in località Battani. A trovare il corpo e a chiamare i soccorritori è stata la moglie che non vedendo rincasare il marito è andato a cercarlo ed ha scorso il corpo su una piattaforma in cemento. La donna ha raccontato ai soccorritori che il marito era uscito per effettuare un lavoretto, e per raggiungere il ruscello che scorre sotto la statale si stava calando con una corda. Cadendo l’uomo ha sbattuto la testa sul cemento ed è morto all’istante. Quando il personale medico è arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte.