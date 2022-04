“Antico e Moderno”: Bruno Canino e Matteo Cossu il 23 aprile a Palazzo Caetani

Sabato 23 aprile torna il Fondi

Music Festival: il prossimo concerto, in programma alle 20:30 a Palazzo

Caetani, sarà storico per la città in quanto vedrà esibirsi il violinista

Matteo Cossu accompagnato al pianoforte dal Maestro Bruno Canino, tra i più

famosi musicisti viventi.

L’esperienza e l’estro del famoso

compositore italiano, classe 1935 e una leggendaria abilità nel far volare le

dita sulla tastiera, si fonderanno con le note del giovane ma pluripremiato artista

orvietano.

“Antico e Moderno” è infatti il

titolo del concerto che si terrà in una delle location storiche più suggestive

e incantevoli della città.

«Ogni evento ha un suo valore

artistico e un programma di spessore – commenta il direttore artistico del “Fondi

Music Festival” Gabriele Pezone – ma il concerto di sabato è sicuramente uno

dei più prestigiosi. Non capita tutti i giorni, del resto, di poter ascoltare

dal vivo un artista con l’esperienza, il carisma e il talento naturale di Bruno

Canino. Matteo Cossu, che il pubblico di Fondi ha già avuto modo di conoscere,

apprezzare e applaudire, è a sua volta un astro nascente nel settore con una grande

esperienza nonostante la giovane età. Avere insieme la storia e il futuro è

qualcosa di unico che resterà nella storia della città e del festival».

«Anno dopo anno – commentano il

sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo

Carnevale – la nostra città sta diventando sempre più una piccola Vienna grazie

al Fondi Music Festival che richiama i più importanti nomi della musica

classica internazionale. Il Maestro Canino, considerato tra i più noti pianisti italiani e non solo, è uno di questi e la sua presenza nella nostra

città è motivo di grande orgoglio. Con gran piacere riascolteremo anche il

giovane Cossu che già in più occasioni ci ha deliziato con il suo talento».

La manifestazione gode del

patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e

Lago di Fondi, della Banca Popolare di Fondi, della Regione Lazio e della Casa

della Cultura ed è organizzata dalle associazioni Fondi Turismo, “Ferruccio

Busoni” e “Sergej Rachmaninov” con la direzione artistica del

Maestro Gabriele Pezone.

Il programma

?J. S. Bach

Sonata per violino e clavicembalo n. 1 in Si minore BWV 1014

Adagio

Allegro

Andante

Allegro

F. Schubert

Fantasia per violino e pianoforte in Do maggiore op. 159

Andante molto

Allegretto

Andantino

Allegro vivace

S. Prokof’ev

Sonata per violino e pianoforte n. 2 in Re maggiore op. 94°

Moderato

Scherzo. Presto

Andante

Allegro con brio