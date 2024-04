Anticipazioni Amici 23: Terza Puntata del Serale con Ospiti Speciali

Le Anticipazioni della Terza Puntata del Serale

Giovedì 4 aprile 2024, su Canale 5, è stata registrata la terza emozionante puntata del Serale di Amici, condotto con maestria da Maria De Filippi per la sua 23ª edizione. Questa settimana gli ospiti in studio sono stati Tananai, che ha entusiasmato il pubblico con il suo ultimo singolo “Veleno”, e la brillante comica Barbara Foria.

La Sfida dei Team e le Emozioni sul Palco

La serata si è aperta con una sfida carica di adrenalina tra il team Pettimondo e il team CuccaLo. Durante la performance sulle note de “La donna cannone”, la sfida tra Martina e Mida è stata annullata per presunta non equità, scatenando un acceso confronto tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Nel duello tra Sarah e Lil Jolie su “Quando finisce un amore”, la vittoria è andata a Lil Jolie, mentre Martina ha trionfato nella sfida con Mida. I Pettimondo si sono aggiudicati la vittoria, portando Lucia al ballottaggio finale per l’eliminazione.

Il Secondo Round di Emozioni e Confronti

Nella seconda fase della serata, Pettinelli e Todaro hanno sfidato gli Zerbi-Cele. Gaia ha affrontato Petit, che ha trionfato nella sfida. La sfida tra Martina e Dustin è stata annullata a causa dell’incertezza di Michele Bravi nel votare. Holden e Petit hanno poi sfidato Lil Jolie, ma la vittoria è stata degli Zerbi-Cele, mettendo Lil Jolie in pericolo di eliminazione. Per quanto riguarda il guanto di sfida dei professori, si è concluso con un pareggio.

L’Emozionante Epilogo e l’Attesa per il Verdetto Finale

Nella terza e ultima manche, Zerbi e la maestra Celentano hanno affrontato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Petit ha sconfitto Sarah, mentre Marisol ha trionfato su Mida. Michele Bravi ha elogiato Marisol, definendola l’esempio perfetto di come utilizzare l’autotune come stile e non solo come correttore vocale. Con la sconfitta dei CuccaLo, Sofia è stata portata al ballottaggio finale. Ma chi tra Sofia e Lucia lascerà la scuola di Amici? Per saperlo, non ci resta che attendere la prossima puntata, in onda sabato 6 aprile 2024 su Canale 5.

Conclusione

La terza puntata del Serale di Amici 23 ha regalato emozioni forti e sorprese inaspettate. Con gli artisti che danno il meglio di sé sul palco e le tensioni che si accendono tra i team, non possiamo che attendere con trepidazione il prossimo capitolo di questa avvincente competizione. Stay tuned!