“Annullata la sanzione amministrativa a un giornalista, di cui avevamo chiesto conto in Consiglio comunale”

Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri di Sinistra Progetto Comune

“Avevamo portato la questione in Consiglio comunale, con la Giunta che si era impegnata ad approfondire. Oggi ci è arrivata la risposta scritta alla nostra interrogazione urgente, da parte dell’Assessore Giorgetti.

«Se un soggetto perde il controllo del veicolo per cause non imputabili alla sua volontà, non dovrebbe ritenersi il medesimo responsabile nemmeno sotto il profilo della colpa».

Quindi va riscritta la norma del Codice della Strada, che in modo generico parla di un obbligo di conservare il controllo del proprio veicolo, sanzionando anche chi cade senza arrecare nessun danno.

Palazzo Vecchio scriverà all’ANCI e al Parlamento per procedere in questo senso.

Nel frattempo la sanzione al giornalista, di cui si era molto parlato, sarà annullata, perché c’è stato un problema di notifica, legato a un cambio di residenza.

Per la singola vicenda una soluzione è stata trovata, ma rimane la questione più generale. Ringraziamo chi ci ha permesso di sollevare la questione e l’Assessore per la risposta. A fine novembre chiederemo conto delle risposte di ANCI e Parlamento”. (s.spa.)