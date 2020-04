Annullata la commemorazione della Carica di Pastrengo, causa Coronavirus. Il messaggio del sindaco Di Capua.

Oggi Chiavari celebra il 172° anniversario della Carica di Pastrengo, quando nel 1848 il Maggiore dei carabinieri Alessandro Negri di Sanfront guidò tre squadroni contro gli austriaci a difesa del re Carlo Alberto.

«Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è stato possibile organizzare, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, la consueta funzione religiosa presso la chiesa di Ri Alto e la deposizione della corona presso la tomba di Santfront – spiega il sindaco Marco Di Capua – Vogliamo, però, ricordare l’eroismo del generale che divenne sindaco della nostra città ma, allo stesso tempo, rivolgere un ringraziamento ai Carabinieri per lo straordinario impegno e la fondamentale attività svolta nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, proprio in un momento come quello che stiamo vivendo. A tutti loro va la mia gratitudine, e quella dei chiavaresi, con l’augurio di ritrovarci uniti il prossimo anno».