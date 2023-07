La venticinquesima edizione dell’Annuario statistico “Commercio estero e attività internazionali delle imprese”, frutto della collaborazione fra l’Istat e l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), fornisce un quadro aggiornato sulla struttura e la dinamica dell’interscambio di merci e servizi, sui flussi di investimenti diretti esteri nonché sulla struttura e le attività realizzate dai principali attori presenti sul territorio nazionale: operatori, imprese esportatrici e importatrici, multinazionali a controllo nazionale ed estero.

L’Annuario, consultabile esclusivamente on-line sul sito dedicato mette a disposizione degli utilizzatori circa 1.000 tavole statistiche e grafici da visualizzare e riutilizzare per elaborazioni personalizzate, percorsi di navigazione ragionati che conducono in modo intuitivo ai dati di interesse, una guida alla lettura con gli aspetti metodologici e i principali indicatori oltre a un’intera sezione dedicata alla cartografia interattiva.

In questa edizione l’Annuario si arricchisce di un approfondimento su struttura, attività internazionali e performance delle imprese esportatrici in possesso di certificazione accreditata per i sistemi di gestione. Le nuove tavole sono il risultato dell’integrazione della base dati micro TEC-FrameSBS e della base dati fornita da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) nell’ambito di una convenzione stipulata con Istat.

Insieme alla pubblicazione dell’Annuario, i ricercatori potranno accedere all’aggiornamento al 2021 dei dati individuali d’impresa contenuti nel registro statistico integrato TEC-FrameSBS, utilizzato dall’Istat per la produzione delle tavole statistiche sulla struttura e la performance economica delle imprese esportatrici e importatrici. L’accesso potrà essere effettuato attraverso il Laboratorio Istat per l’Analisi dei Dati Elementari (ADELE), attivo presso la sede centrale di Roma e le sedi Istat presenti nei capoluoghi di regione. Le informazioni sulla struttura del file e sul contenuto informativo saranno rese disponibili sul Struttura e performance economica delle imprese esportatrici (TEC-FrameSBS)

Nel testo integrale della nota stampa si riassumono le informazioni più rilevanti contenute nell’Annuario.