Andrea Damante: La Fine della Storia con Elisa Visari e il Coinvolgimento di Giulia De Lellis

Dopo quattro intensi anni, sembra essere giunta al termine la relazione tra il celebre deejay veronese, Andrea Damante, e la giovane attrice romana, Elisa Visari, ex tronista di Uomini e Donne. Le voci dell’interruzione della loro storia d’amore sono state diffuse dall’indiscrezione rivelata da Gabriele Parpiglia durante una trasmissione su Rtl 102.5.

La Rottura e i Messaggi con Giulia De Lellis

Ma cosa ha condotto al termine della relazione tra Damante ed Elisa? Secondo quanto riportato dal giornalista Parpiglia, sembra che un ruolo importante sia stato giocato dalla presenza della storica ex fidanzata di Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Quest’ultima, da poco tornata single dopo una lunga storia con Carlo Beretta, sembra abbia avuto un ruolo significativo nella fine della storia tra il deejay e Elisa.

Durante una serata presso il locale frequentato da Giulia, il Volt, Andrea Damante si è presentato con l’intento di riconquistare Elisa, ma si è trovato di fronte alla presenza di Simone Susinna, con cui la Visari sembrava avere un rapporto intimo. Pare che sia stato proprio questo il momento in cui la relazione tra Damante e Elisa è giunta al termine definitivo. La Visari avrebbe infatti trovato dei messaggi tra Damante e la sua ex Giulia De Lellis, preferendo così mettere fine alla storia.

La Speranza dei Fan e il Possibile Ritorno di Fiamma

Nonostante la fine della loro storia, i numerosi fan della coppia Damellis non hanno mai smesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia. La loro relazione, nata sotto i riflettori del dating show di Canale 5, è stata una delle più amate dai telespettatori. Anche se sembrano aver intrapreso strade diverse, Andrea e Giulia non hanno mai nascosto il reciproco affetto e la stima reciproca.

In conclusione, la fine della storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari sembra essere stata influenzata dalla presenza di Giulia De Lellis nel quadro emotivo della coppia. Resta da vedere se il tempo potrà riaccendere la fiamma tra i due ex fidanzati, lasciando ai fan la speranza di un possibile ritorno insieme.