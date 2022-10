Ancora atti vandalici nel Parco Baden Powell di Potenza, urgono maggiori controlli

Lunedì 17 ottobre 2022 – Nottetempo, nonostante le telecamere di videosorveglianza, il Parco Baden Powell a Potenza diventa terra di nessuno. O meglio, diventa terra per chi vuole compiere atti vandalici.

Quanto accaduto è stato denunciato da Carmela Di Carlo, Presidente della Cooperativa “Venere” che gestisce il parco.

“Un ragazzo – scrive Di Carlo – entra nel parco Baden Powell all’una di notte, entra nonostante i cancelli siano chiusi (quindi presumibilmente scavalcando) e porta via un espositore di palline. L’espositore è stato poi ritrovato rotto la mattina seguente in una parte del parco non ripresa dalle telecamere senza i soldi che conteneva.

Per quanto tempo ancora – si chiede Di Carlo – dobbiamo definire questi episodi come delle “ragazzate”?

Facciamo nuovamente appello alle istituzione affinché intervengano in maniera decisa per contrastare questi fenomeni ormai non più tollerabili“.