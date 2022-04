Lunedì 11 aprile, presso il Teatro delle Muse di Ancona, Stefania Team, Festival Italiano Contest, Farmaca International, CNA Acconciatori e CNA Ancona, Comune di Ancona hanno organizzato l’evento di musica e hairstyling “Ancona Music Day”. La raccolta fondi è stata destinata al Centro Papa Giovanni XXIII e al suo progetto “Casa Sollievo”.

Sul palco si sono alternati molti artisti tra i quali Nico Lattanzi (vincitore della categoria cantautori del premio Lucio Dalla) e Carlo May Famularo (autore della sigla di “Un Posto al Sole”). Insieme agli artisti hanno sfilato le modelle, con il look ispirato al brano musicale eseguito. La serata si è conclusa con una raccolta fondi che ha visto raccogliere più di mille euro a favore del progetto “Casa Solievo” del Centro Papa Giovanni XXIII.

“Siamo molto soddisfatti della serata che ha visto il pubblico entusiasta di questo nostro progetto – ha commentato Stefania Pellegrini, presidente della CNA Acconciatori territoriale di Ancona – Un progetto che ha offerto spettacolo e stile, facendo vedere in concreto l’alto livello professionale dei nostri professionisti. – conclude Pellegrini – Il settore del benessere della persona trova infatti nel nostro territorio professionalità di alto livello e dobbiamo quindi esserne orgogliosi.

Un doveroso ringraziamento per il successo della serata va naturalmente al Comune di Ancona che ci ha permesso di esibirci nella splendida cornice del teatro delle Muse – dichiara Raffaele Giorgetti presidente della CNA di Ancona – Il grazie più grande va sicuramente ai tanti anconetani che hanno partecipato a questa serata e che ci hanno permesso di aiutare una grande istituzione come il Centro Papa Giovanni XXIII.”