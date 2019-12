Ancelotti riparte dalla Premier e lo fa con L’Everton

La trattativa per portare Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton è ai dettagli finali. Nella notte tra lunedì e martedì l’ex allenatore del Napoli ha trovato l’intesa con il club inglese, oggi sedicesimo in Premier League con 18 punti dopo 17 turni di campionato. Nella giornata di oggi Ancelotti parlerà con Aurelio De Laurentiis per liberarsi dal contratto con il club azzurro, un passaggio che dovrebbe risultare una formalità, visto che l’accordo tra le parti prevedeva che l’allenatore sarebbe stato pagato dal Napoli fino a che non avesse trovato un nuova destinazione. L’ultimo ricordo in Premier di Ancelotti risale ad 8 anni fa sulla panchina del Chelsea.