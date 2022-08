Amministratori, giornalisti, magistrati e forze dell’ordine premiati a Festambiente per il loro impegno nella lotta all’ecomafia e alla criminalità organizzata, alla presenza del Ministro del lavoro Andrea Orlando e del presidente di Libera don Luigi Ciotti.

In anteprima i dati di Ecomafia 2022 sull’emergenza incendi negli impianti di trattamento, smaltimento, recupero dei rifiuti. Dal 2013 sono 1.379 gli incendi che hanno colpito gli impianti di rifiuti.