Ambulanze ferme pronto soccorso ospedale Galliera

Ancora una mattinata difficile al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, sempre per lo stesso motivo, ovvero la mancanza di barelle, con conseguente blocco delle ambulanze. In pratica i mezzi di soccorso arrivano al nosocomio con i pazienti e questi restano sulle barelle in attesa di essere visitati o ricoverati nei reparti.

Attesa che si ripercuote sul personale delle ambulanze, che non può riprendere il servizio fino a quando non vengono restituite le barelle. Dal Galliera confermano un picco degli accessi intorno alle 11, con conseguente blocco delle ambulanze. Il numero preciso dei mezzi rimasti fermi non è chiaro, anche se alcuni militi del 118 riferiscono di una decina.

Situazione sotto controllo invece al San Martino, da dove hanno fatto sapere di essere pronti a gestire un eventuale aumento degli accessi, dovuto ai pazienti dirottati dal Galliera.