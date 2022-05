Presentato ai ragazzi dell’Istituto tecnico nautico il “Vademecum

del golfo di Trieste”

Trieste, 27 mag – I giovani stanno dimostrando un’attenzione

all’ambiente superiore a quella delle generazioni precedenti,

quindi proprio a loro spetta l’importantissimo compito di essere

portatori dei valori della salvaguardia del pianeta nei confronti

dei propri genitori e famiglie e, un domani, dei loro figli. Oggi

dobbiamo cavalcare la rivoluzione culturale che pone l’ambiente

al centro dell’attenzione mondiale ascoltando sia la voce di chi

si rivolge ai potenti del mondo sia impegnandosi ogni giorno, con

gesti solo apparentemente piccoli, per proteggere la Terra e il

suo mare.

È questo il concetto espresso dall’assessore regionale alla

Difesa dell’ambiente durante la presentazione del ‘Vademecum del

golfo di Trieste’, una mini-guida per chi desidera vivere il mare

nel rispetto dell’ambiente, che secondo l’esponente della Giunta

interpreta perfettamente quella forma di ambientalismo che non

genera contrapposizioni o conflittualità tra gli esseri umani e

l’ambiente, ma spinge le persone a vivere in armonia con il

pianeta mantenendolo pulito e tutelandolo.

All’evento, organizzato dalla Regione in collaborazione con la

Capitaneria di porto di Trieste, l’Istituto Nazionale di

Oceanografia e Geofisica Sperimentale e l’Arpa FVG, hanno

partecipato circa 120 ragazzi dell’Istituto tecnico nautico e del

Liceo scientifico Oberdan di Trieste, che hanno avuto modo di

ascoltare dalla viva voce degli intervenuti, come l’assessore

comunale alla Sicurezza, il direttore marittimo del Friuli

Venezia Giulia e comandante della Capitaneria di porto di

Trieste, i direttori generali di Arpa Fvg e dell’Istituto

nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale e il

segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico Orientale, che hanno spiegato, con esempi pratici, come

preservare la biodiversità e vivere il mare in modo sostenibile e

in sicurezza.

Il direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia ha posto

l’accento sull’emergenza climatica e ha rimarcato quali siano le

buone prassi sulla sicurezza in mare, a partire dall’evitare

improvvisazioni quando si naviga e dal consultare sempre il

meteo, fino a porre attenzione alla gestione dei rifiuti.

Il direttore generale dell’Istituto nazionale di oceanografia e

di geofisica sperimentale (Ogs) ha invece rilevato come il golfo

di Trieste sia un’oasi di biodiversità che va tutelata per

consentire all’ambiente di poter essere vissuto e goduto dai

cittadini garantendone la sostenibilità.

Il direttore generale di Arpa Fvg ha infine evidenziato il

complessivo stato di buona salute del mare del Friuli Venezia

Giulia e sottolineato la necessità di assumere comportamenti che

garantiscano la sostenibilità dell’ambiente marino.

