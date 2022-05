Ho rispetto per l’acqua

Milano, 23 maggio 2022 – Parte dal capoluogo lombardo H 2 ORoad, il tour in dodici tappe per il lancio della campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico promossa dal Ministero della Transizione ecologica. Oggi e domani sarà piazza della Scala a ospitare l’Infopoint dove le milanesi e i milanesi potranno trovare consigli e informazioni utili per un corretto uso della risorsa più importante del pianeta, l’acqua. Dopo Milano H 2 ORoad proseguirà il suo viaggio lungo lo stivale toccando città come Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Ognuna delle dodici tappe si pone come obiettivo il fornire informazioni, strumenti e proporre azioni concrete, per una partecipazione attiva alla costruzione di un modello di sviluppo sostenibile nazionale. Infatti oltre alla presenza dell’Infopoint H 2 ORoad e previsto grazie alla collaborazione con le singole municipalità la realizzazione di un workshop tecnico in presenza (che per l’occasione si è svolto questa mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino) riservato agli stakeholder istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale, alle associazioni degli amministratori di condominio e dei consumatori.

Al termine del tour verrà organizzato dal Ministero un seminario di approfondimento che racconterà il viaggio attraverso tutte le tappe, le riflessioni e le esigenze emerse nel corso della campagna di ascolto effettuata dal Ministero, restituendo un quadro aggiornato sulla consapevolezza del consumo idrico italiano e sulle azioni che si dovranno intraprendere a livello sia locale che nazionale.