Ambiente: 3 riconoscimenti per Gruppo Marazzato, 2 per Covid

Tris di riconoscimenti per il ‘Gruppo Marazzato’. La storica azienda vercellese, nata nel 1952 e oggi leader italiano nel settore delle bonifiche ambientali e gestione rifiuti aziendali, è stata certificata azienda ‘anti-Covid’ da un doppio riconoscimento conferito da due fra i primi e più autorevoli enti certificatori europei, IMQ e TÜV Italia. Gli enti hanno verificato la conformità rispetto alle misure d’igiene e di protezione in accordo a quanto previsto dal formulario aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, ritenuto dunque in linea con i disposti del ‘Protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro’, varato dal governo italiano.

L’impresa è anche stata insignita del ‘Best Managed Companies’, iniziativa promossa da Deloitte, tra le prime quattro agenzie di revisione al mondo, per premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance.

“Risultati preziosi che ci incoraggiano a proseguire sulla strada della formazione, dell’innovazione e dell’attenzione alle risorse umane”, chiosano i fratelli Alberto, Luca e Davide Marazzato alla guida del Gruppo.