Altri Colori ottiene la certificazione sulla Parità di Genere

La Cooperativa Sociale Altri Colori ha ottenuto la Certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, finalizzata al consolidamento di una cultura delle pari opportunità e alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso delle diversità di genere e privo di ogni forma di discriminazione.

A certificare il percorso di costruzione di un sistema di gestione per la parità di genere è stato Sicert, organismo di certificazione accreditato da Accredia, che fonda la propria mission sull’idea che le certificazioni non creino omogeneizzazione, ma siano uno strumento per esaltare l’unicità di ogni organizzazione.

Si tratta di un passo importante che rinnova l’impegno della cooperativa Altri Colori nel tutelare il benessere delle persone, dando forma ed evidenza a una cultura aziendale già fortemente orientata all’inclusione e alla parità di genere.

Il percorso verso la certificazione della parità di genere rappresenta un tassello importante nelle più ampie strategie di sviluppo del capitale umano di una cooperativa che impiega 502 lavoratrici e lavoratori, di cui il 90,44% sono donne.

L’impegno della cooperativa Altri Colori sul tema della Parità di Genere si concretizza in azioni mirate a promuovere una consapevolezza sempre più diffusa sui temi delle pari opportunità, della diversità e dell’inclusione. Ciò avviene anche attraverso lo sviluppo di programmi di informazione, formazione e condivisione, garantendo una comunicazione, sia interna che esterna, contraddistinta da un linguaggio rispettoso delle differenze di genere ed evitando gli stereotipi di genere. Inoltre, la cooperativa si impegna a sostenere la genitorialità e a contrastare ogni forma di molestia sul luogo di lavoro.

Altri Colori è una Cooperativa Sociale con sede a Frosinone e Sassari. Progetta e gestisce servizi socio-educativi e di inclusione sociale in ambito pubblico e privato rivolti a minori, famiglia, disabili ed anziani nei territori della Regione Lazio e della Regione Sardegna.