Domenica 10 aprile 2022 – “Fa piacere che il Presidente della Regione Basilicata, archiviata una crisi paradossale e per certi versi tragicomica, abbia scoperto che esiste un tema AV in Basilicata”, scrive in un tweet Salvatore Margiotta, capogruppo PD nella Commissione Lavori Pubblici e trasporti del Senato, già Sottosegretario di Stato al Mit nel Governo Conte bis. SEGUE DOPO PUBBLICITA’